LIVE Biathlon Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA | GIACOMEL DA SOGNOOOO!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE LI HA PRESI TUTTI!!!! POLIGONO 44 – Ci siamo, sono 15? di ritardo per Perrot su Giacomel. Dai Tommaso, serve sparare veloce. GIRO 45 – Sono 13?6 di margine per Tommaso su Perrot, che a parità di errore nell’ultima serie non ha chance di battere l’azzurro. 15:10 DODICI secondi su Perrot e Strelow! Signore e signori: con lo zero la gara è vinta, per dispersione, ma con un errore Tommaso potrebbe ancora vincerla sparando velocemente. GIRO 45 – SE NE VAAAA! Tommaso! Perrot lo può solo guardare da lontano. Deve guadagnare un errore di margine! SBAGLIANOOOOO Samuelsson, Dale, Laegreid, Jacquelin. 🔗 Leggi su Oasport.it
