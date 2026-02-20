LIVE Biathlon Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA | Giacomel si ritira dopo il doppio zero trionfa Dale

Durante la gara di biathlon maschile alle Olimpiadi, Giacomel si è ritirato dopo aver sbagliato entrambi i bersagli, compromettendo la sua posizione. La causa del ritiro è stata la frustrazione per l’andamento della gara, che lo ha portato a lasciare il campo prima della fine. Nel frattempo, Dale ha conquistato la vittoria, dimostrando grande freddezza nelle fasi decisive. La competizione prosegue con altri atleti pronti a sfidarsi nella seconda parte della giornata, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.00: Oro a Dale, argento a Laeegreid per la doppietta norvegese, bronzo al francese Fillon Maiilet. Ritirato Giacomel dopo due poligoni quando era al comando della gara 14.59: Hofer chiude al 25mo posto a 4'52", Romanin è 28mo a 5'56" 14.57: A completare la top 10: Christiansen quinto, Krcmar sesto, Nawrath settimo, Botn ottavo, Invenius nono, Mandzyn decimo 14.55: Poteva esserci anche Tommaso Giacomel fra i primi, la sua gara era iniziata benissimo ma poi un malanno fisico che lo ha costretto a fermarsi.