Mass start maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, il fatto è che Giacomel cerca una reazione d’orgoglio dopo le difficoltà recenti. La gara si svolge oggi sulla pista di Anterselva, con i migliori biathleti pronti a sfidarsi in una prova decisiva. I concorrenti affrontano le ultime sessioni di tiro con il rischio di perdere preziose posizioni. È una sfida cruciale per gli atleti, che vogliono chiudere al meglio questa edizione olimpica. La tensione sale, mentre i primi si avvicinano al traguardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Si assegnano le ultime medaglie del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello dell’ Arena Alto Adige di Anterselva, teatro storico della disciplina, trenta atleti si sfideranno nella gara più spettacolare e imprevedibile del programma: partenza in linea, quattro poligoni e nessuna possibilità di calcolo. Chi sbaglia paga immediatamente, chi regge la pressione può scrivere la storia. Latto conclusivo concentra in poco più di mezz’ora tutto il senso del biathlon: velocità sugli sci stretti, sangue freddo al tiro e gestione perfetta delle energie nell’ultimo giro, quando le gambe bruciano e la lucidità fa la differenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Giacomel per una reazione d’orgoglio

