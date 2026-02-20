LIVE Biathlon Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA | Tommaso Giacomel cerca la reazione nell’ultima occasione

Tommaso Giacomel si presenta con un’ultima chance nella mass start maschile, dopo una gara difficile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La causa è una serie di errori al tiro che lo hanno rallentato finora, ma lui spera di recuperare punti e ritrovare la forma migliore. La competizione si svolge tra freddo e vento, con i concorrenti pronti a tutto per conquistare le ultime medaglie di biathlon di questi Giochi. La gara sta per entrare nel vivo e tutti gli occhi sono puntati su di lui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, Si assegnano le ultime medaglie del biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello dell’ Arena Alto Adige di Anterselva, teatro storico della disciplina, trenta atleti si sfideranno nella gara più spettacolare e imprevedibile del programma: partenza in linea, quattro poligoni e nessuna possibilità di calcolo. Chi sbaglia paga immediatamente, chi regge la pressione può scrivere la storia. Latto conclusivo concentra in poco più di mezz’ora tutto il senso del biathlon: velocità sugli sci stretti, sangue freddo al tiro e gestione perfetta delle energie nell’ultimo giro, quando le gambe bruciano e la lucidità fa la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel cerca la reazione nell’ultima occasione LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel, adesso serve l’orgoglioTommaso Giacomel ha dimostrato coraggio nella mass start maschile di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver sbagliato alcune riprese. LIVE Biathlon, Mass start maschile Annecy 2025 in DIRETTA: Giacomel deve scuotersi nell’ultima gara dell’anno solareLa competizione di biathlon si appresta a concludersi con la mass start maschile a Annecy nel 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel, adesso serve l’orgoglio; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Giorno 16 | Mass start femminile: finale in Diretta Streaming | DAZN IT; A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma mass start maschile e streaming. LIVE Biathlon, Mass start maschile Olimpiadi in DIRETTA: Tommaso Giacomel, adesso serve l’orgoglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della mass start maschile di biathlon dei Giochi Olimpici di Milano ... oasport.it Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario mass start maschile, tv, streaming, pettorali di partenzaOggi, venerdì 20 febbraio, andrà in scena sulle nevi di Anterselva la mass start maschile, gara facente parte del programma del biathlon alle Olimpiadi ... oasport.it In programma anche la staffetta 4x7,5km con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel x.com LA STAFFETTA SULLA NEVE Gli azzurri del biathlon sono attesi dalla 4x7,5 km maschile ad Anterselva! Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel vogliono la medaglia! Appuntamento alle 14.30 SIETE CARICHIIIIII! - facebook.com facebook