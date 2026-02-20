Chi è Ignacio Buse il peruviano che affronterà Berrettini e che ha sconfitto Fonseca a Rio

Ignacio Buse, il tennista peruviano, ha vinto contro Fonseca a Rio de Janeiro, spinto da un’ottima forma fisica. La sua vittoria sorprende perché ha affrontato un avversario più esperto, dimostrando grande determinazione. Buse ora si prepara ad affrontare Matteo Berrettini, uno dei favoriti del torneo. La sua presenza nel tabellone è diventata ancora più interessante dopo l’eliminazione delle prime teste di serie. Il match tra Buse e Berrettini promette di essere una sfida intensa e ricca di emozioni.

Matteo Berrettini ha una grande occasione nell' ATP 500 di Rio de Janeiro: le prime sette teste di serie del tabellone sono uscite di scena prima dei quarti di finale e l'azzurro ha una strada molto meno impervia verso l'ultimo atto del torneo brasiliano. Il prossimo avversario nella tarda serata italiana di oggi, sarà il peruviano Ignacio Buse, che ha eliminato negli ottavi di finale il padrone di casa brasiliano Joao Fonseca, numero 3 del seeding. L'andino è il numero 91 del mondo, best ranking raggiunto proprio lo scorso lunedì, ed è in rapida crescita. Il 21enne peruviano, infatti, solo un anno fa era il numero 230 del mondo e sta scalando velocemente la classifica.