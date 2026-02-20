LIVE Alle 20.15 le ultime gare di short track | Fontana e staffetta a caccia di medaglie

Alle 20.15, le ultime gare di short track si svolgono al Forum di Assago, coinvolgendo atleti come Fontana e la staffetta italiana. La competizione si conclude con l’Italia che punta a conquistare altre medaglie dopo aver già portato a casa un oro e due argenti. Fontana cerca di migliorare il suo risultato, mentre la staffetta spera di salire sul podio. Le finali stanno per iniziare e l’atmosfera si fa emozionante tra tifosi e appassionati. La serata promette ancora grandi sorprese per il pubblico presente.

L'unico appuntamento di serata per gli uomini dello short track sono le finali della staffetta maschile 5000m. L'Italia con Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli disputerà la finale A, per le medaglie, alle 21.30, contro Corea del Sud, Olanda e Canada. Questa gara sarà preceduta dalla finale B, in programma alle 21.18. Il primo appuntamento della serata nello short track saranno i quarti di finale dei 1500m femminili, al via alle 20.15, con Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola in gara per l'Italia. A seguire, le semifinali alle 21.