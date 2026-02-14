Short track LIVE alle 20.15 | Sighel Nadalini e Spechenhauser a caccia di una medaglia

Alle 20.15 va in scena lo short track e Sighel, Nadalini e Spechenhauser cercano una medaglia. Oggi è il terzo giorno di gare a Milano Cortina 2026, con le atlete italiane pronte a sfidare le avversarie nei quarti dei 1000 metri donne. Arianna Fontana si prepara a tornare in pista per i quarti di finale, sperando di proseguire la corsa verso il podio.

Questo il programma completo delle gare odierne (in grassetto le gare che assegnano medaglie)20:15-23:10 SHORT TRACK 1000 metri femminili, qualificazioni (fino alle semifinali) - In gara Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana 20:15-23:10 SHORT TRACK 1500 metri maschili, quarti, semifinali e finale per l'oro - In gara Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser 20:15-23:10 SHORT TRACK Staffetta 3000 metri femminile, semifinali Per la gara dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o su RaiSport HD (la programmazione viene definita al momento dall'emittente e potrebbe prevedere l'alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.