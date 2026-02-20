Lite in albergo a Venaria Reale | cliente ferisce cameriera con un coltello

Il 18 febbraio 2026, un cliente dell'hotel Galant di Venaria Reale ha ferito una cameriera con un coltello durante un diverbio a pranzo. La lite è scoppiata improvvisamente nella sala ristorante, dove l’uomo ha aggredito la donna senza preavviso. La vittima è stata soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale per le ferite, che si sono rivelate superficiali. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e hanno fermato l’uomo, ora sotto interrogatorio. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro.

All'ora di pranzo di mercoledì 18 febbraio 2026 è scoppiato un putiferio all'hotel Galant di corso Garibaldi a Venaria Reale. Un pensionato torinese sull'ottantina, ospite della struttura, ha avuto una discussione per motivi apparentemente futili con una cameriera sulla sessantina, residente a Caselle Torinese. L'alterco è degenerato a tal punto che l'uomo ha brandito un coltello da cucina e ha colpito la donna, ferendola alle braccia. La vittima è stata soccorsa dai sanitari 118 Azienda Zero e portata all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni.