Dalla lite all’aggressione in casa Ferisce la compagna col coltello Arrestato per maltrattamenti

Ha litigato con la compagna e l’ha aggredita con una mannaia. La donna, seriamente ferita, è stata soccorsa dai carabinieri, che hanno arrestato l’uomo, un italiano di 56 anni, finito al Bassone con l’accusa di maltrattamenti. La lite tra i due, che è stata scatenata da motivi banalissimi, è scoppiata giovedì sera verso le 18.30: prima la discussione verbale, poi l’uomo ha impugnato un coltello di grosse dimensioni e ha raggiunto la compagna, una donna anche lei italiana di 40 anni, che nel frattempo si era chiusa in una stanza. Quando è riuscito a farsi aprire la porta, ha iniziato a cercare di colpirla: la donna si è accasciata riparandosi con le mani, rimanendo ferita dai colpi di coltello. Ilgiorno.it

