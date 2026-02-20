L’Italia vince il bronzo nella staffetta dello short track | è la quarta medaglia nella disciplina

L’Italia conquista il bronzo nella staffetta dello short track, portando a casa la quarta medaglia nella disciplina. La squadra maschile ha affrontato con determinazione gli avversari e ha concluso al terzo posto, dimostrando un ottimo ritmo e collaborazione. La vittoria rappresenta un risultato importante per gli atleti italiani, che hanno dato il massimo in una gara combattuta. La medaglia rafforza la presenza dell’Italia nel panorama internazionale dello short track.

Un bronzo che vale tanto, molto di più di quello che può sembrare in apparenza. L'Italia maschile dello short track ha chiuso al terzo posto la finale della staffetta. Una medaglia sudata e vinta grazie a un super penultima frazione di Thomas Nadalini, abile a risalire dal quarto al secondo posto. Ma i meriti vanno distribuiti a tutta la squadra. Un ottimo Pietro Sighel, che nell'ultimo giro ha subito il sorpasso della Corea del Sud, ma ha difeso il bronzo riscattando le delusioni delle gare individuali, in cui sfortuna e decisioni discutibili dei giudici gli hanno impedito di giocarsi le medaglie.