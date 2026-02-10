L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista di short track | Arianna Fontana è nella storia

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La staffetta mista di short track si conclude con un successo clamoroso per gli azzurri, che dominano la finale. Arianna Fontana si mette ancora una volta in mostra, portando a casa la sua dodicesima medaglia olimpica e scrivendo un’altra pagina di storia dello sport italiano.

L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali.

Goggia si fa male in una combinata di sci alpino e finisce in ospedale.

Argomenti discussi: Sei Nazioni: una grande Italia batte la Scozia 18-15 e inizia il torneo con una vittoria; Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; È già stata scritta la storia a Milano-Cortina: l'Italia di hockey femminile vince la sua prima partita alle Olimpiadi; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro - La nona medaglia italiana fa la storia, prima volta sul podio per il pattinaggio di figura a squadre.

INCOMMENSURABILI! L’Italia vince la battaglia col Giappone e vola ai quarti alle Olimpiadi!La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile continua a scrivere pagine indelebili di storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le nostre ... oasport.it

Italia del biathlon, che meraviglia: Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi d'argento nella staffetta mista di AnterselvaANTERSELVA. I Giochi in Alto Adige si aprono con una medaglia d'argento strepitosa per l'Italia del biathlon. Vince la Francia, ma quanto emozionano, i quattro azzurri. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, ... ildolomiti.it

MILANO CORTINA | Arianna Fontana vola ai quarti nei 500 metri dello Short Track femminile: ottiene il secondo tempo nella sua batteria (e il quarto in assoluto). A fine gara il tempo migliore è quello dell'olandese Xandra Velzeboer. Avanti anche i tre azzurri i - facebook.com facebook

Esordio ok per Arianna Fontana: l'azzurra si qualifica ai quarti di finale nei 500m x.com