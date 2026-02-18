Arianna Fontana nella leggenda 14ª medaglia alle Olimpiadi | argento nella staffetta dello short track

Arianna Fontana ha vinto la sua 14ª medaglia olimpica grazie a una staffetta di short track. La gara si è svolta a Pechino, dove l’Italia ha conquistato il secondo posto nella staffetta femminile dei 3000 metri, dietro alla Corea del Sud. Fontana, insieme a Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel, ha dato il massimo in una finale combattuta fino all’ultimo giro. La medaglia d’argento rappresenta un risultato importante per gli atleti italiani, che hanno dimostrato grande tenacia in pista.

