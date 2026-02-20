L' ipocrisia dei media e la narrativa da centro sociale a Rogoredo

L’ipocrisia dei media e la narrazione superficiale di Rogoredo sono al centro dell’attenzione. Le luci olimpiche di Santa Giulia si spegneranno, ma Rogoredo resta il quartiere dello spaccio, ignorato dai giornali o dipinto con stereotipi. I residenti vivono quotidianamente questa realtà difficile, senza che si faccia nulla per cambiare le cose. La città si permette di parlare di sviluppo senza affrontare i problemi reali del quartiere. La questione di Rogoredo continua a essere ignorata dai media, lasciando il quartiere nel silenzio.

Le retorica dell'informazione sul "mercato della droga più grande d'Italia" arriva a preoccuparsi "dell'incolumità dei pusher" ma non di tutti gli altri. Nel mentre la politica rimane ferma a guardare Le luci olimpiche di Santa Giulia si spegneranno, Rogoredo tornerà a essere la terra di nessuno dello spaccio che i media non sanno raccontare se non con la retorica, il comune non sa bonificare, le forze dell'ordine cercano di gestire attraversando (anche) tutte le zone grigie comme il faut, abbandonate il più delle volte a se stesse dalla politica e da atteggiamenti della magistratura di Milano spesso politicizzati (tutelare i delinquenti, sospettare i poliziotti).