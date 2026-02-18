Il centro sociale volta pagina Piano da 2,3 milioni per via Tazzoli Sarà l’hub dei bisogni di tutti

Il Comune di Monza ha approvato un investimento di 2,3 milioni di euro per riqualificare il centro sociale di via Tazzoli, a San Fruttuoso. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni, con l’obiettivo di creare uno spazio che possa rispondere alle esigenze di tutta la comunità. La ristrutturazione prevede di trasformare l’edificio in un punto di riferimento per attività sociali, culturali e di supporto. Ora, il centro diventerà un vero e proprio hub di servizi, pronto ad accogliere bambini, anziani e famiglie.

Il Consiglio comunale di Monza ha dato il via libera: il centro sociale polifunzionale di via Tazzoli, a San Fruttuoso, è pronto a una trasformazione radicale dopo anni di stallo. Con la convenzione tra il Comune e la Cooperativa sociale Monza 2000, che gestisce la struttura dal 2009, prende forma un piano da 2,3 milioni che non si limita alla sola accoglienza abitativa. L’intervento riguarda l’intero complesso di via Tazzoli 29 e prevede la riapertura del ristorante, la valorizzazione degli spazi culturali e di socialità e la piena fruibilità della chiesetta interna, che potrà tornare a ospitare iniziative della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un piano da 2 milioni in via Tazzoli. Salto di qualità per il centro socialeIl centro sociale di via Tazzoli a San Fruttuoso si appresta a vivere una trasformazione significativa grazie a un investimento di 2 milioni di euro.

