Veleni da Derby e l’ipocrisia del VAR | la vendetta dei comuni mortali

Il derby tra Milan e Inter ha scatenato polemiche accese, con i tifosi che accusano il VAR di favorire sempre le stesse squadre. La rabbia si è trasformata in una vera e propria rivolta sui social, dove gli appassionati denunciano ingiustizie e ingerenze arbitrarie. Un esempio concreto si è visto durante l’ultima partita, quando un gol annullato ai nerazzurri ha scatenato proteste e accuse di favoritismi.

L'eco dei veleni scaturiti da San Siro non accenna a placarsi, travalicando i confini del campo per innescare una riflessione feroce sulla deontologia della critica sportiva e sulla disparità di trattamento mediatico. Se la rivoluzione dell' Ifab promette di sanare i buchi normativi del protocollo VAR a partire dai Mondiali 2026, il presente resta ostaggio di una «guerra dialettica e mediatica» che vede i colossi del calcio italiano scoprirsi improvvisamente vulnerabili. Un'analisi al vetriolo giunge dall'editoriale di Augusto Ciardi per laroma24.it, che accoglie con sarcasmo i nuovi protagonisti del lamento arbitrale in un mondo, quello dei "comuni mortali", a cui non erano abituati.