Lione gli antifa minacciano Yona Faedda | Veniamo a trovarvi a casa
A Lione, gli attivisti antifascisti minacciano Yona Faedda con frasi dure e promettono di raggiungerla a casa. La minaccia arriva in un momento già teso, dopo che un giovane di destra è stato brutalmente picchiato in strada da un gruppo di antifascisti. La situazione si fa più complicata, mentre le tensioni tra le due fazioni si intensificano. La polizia ha rafforzato i controlli nelle zone più calde della città.
Non c'è limite agli orrori degli antifa francesi. Nel pieno dello sgomento per la barbara uccisione di Quentin Deranque, l'attivista di destra massacrato a calci e pugni in strada a Lione da un manipolo di membri della Jeune Garde Antifasciste. La giovane Yona Faedda, una esponente del collettivo nazionalista femminista Nemesis che era finito nel mirino dell'estrema sinistra e che Deranque, secondo le ricostruzioni, aveva intenzione di "scortare" in occasione di una manifestazione di protesta contro la conferenza di Rima Hassan, eurodeputata de La France Insoumise, all'università Sciences Po di Lione, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la telefonata di minacce ricevuta da sua padre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Dal Roma a Lione “uniti nella battaglia”: la rete politica dietro gli antifa sotto accusa
Leggi anche: Lione, 23enne ucciso dagli antifa: sospeso l'assistente del deputato di MélenchonVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francia: 23enne muore dopo un'aggressione a Lione, Macron invita alla calma; L'internazionale dell'odio. Gli assassini di Quentin e il filo che porta a Salis e Cgil; Lione: è stato un agguato teso dai fascisti, l’inchiesta di Contre-Attaque ribalta la narrazione attorno alla morte del 23enne neofascista; Emmanuel Macron, quando il Re Sole diventa re sòla | Libero Quotidiano.it.
Lione, studente di destra ucciso da un gruppo di antifa: «Tra i sospettati l'assistente di un deputato di Mélenchon»Quentin Deranque è stato aggredito giovedì scorso ed è morto 24 ore dopo. Il Paese si spacca, diversi candidati alle comunali sospendono la campagna elettorale ... unionesarda.it
Foce sotto assedio, Salis accoglie a Tursi gli Antifa: cortei degli antagonisti legittimiOggi la sindaca di Genova Silvia Salis, a pochi giorni dall’omicidio a Lione di un ragazzo di 23 anni brutalmente aggredito e pestato a morte da un gruppo di Antifa di estrema sinistra, ha accolto a ... ligurianotizie.it