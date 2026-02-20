A Lione, gli attivisti antifascisti minacciano Yona Faedda con frasi dure e promettono di raggiungerla a casa. La minaccia arriva in un momento già teso, dopo che un giovane di destra è stato brutalmente picchiato in strada da un gruppo di antifascisti. La situazione si fa più complicata, mentre le tensioni tra le due fazioni si intensificano. La polizia ha rafforzato i controlli nelle zone più calde della città.

Non c'è limite agli orrori degli antifa francesi. Nel pieno dello sgomento per la barbara uccisione di Quentin Deranque, l'attivista di destra massacrato a calci e pugni in strada a Lione da un manipolo di membri della Jeune Garde Antifasciste. La giovane Yona Faedda, una esponente del collettivo nazionalista femminista Nemesis che era finito nel mirino dell'estrema sinistra e che Deranque, secondo le ricostruzioni, aveva intenzione di "scortare" in occasione di una manifestazione di protesta contro la conferenza di Rima Hassan, eurodeputata de La France Insoumise, all'università Sciences Po di Lione, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la telefonata di minacce ricevuta da sua padre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lione, gli antifa minacciano Yona Faedda: "Veniamo a trovarvi a casa"

Leggi anche: Dal Roma a Lione “uniti nella battaglia”: la rete politica dietro gli antifa sotto accusa

Leggi anche: Lione, 23enne ucciso dagli antifa: sospeso l'assistente del deputato di Mélenchon

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.