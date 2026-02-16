Lione 23enne ucciso dagli antifa | sospeso l' assistente del deputato di Mélenchon

Jacques-Elie Favrot sospeso. L'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault, è stato raggiunto dalla sospensione del "diritto d'accesso" in Parlamento. Il suo nome viene "citato da diversi testimoni" nell'aggressione mortale del giovane militante nazionalista, Quentin Deranque, venerdì scorso a Lione. "La sua presenza tra le mura dell'Assemblea potrebbe causare turbative dell'ordine pubblico", si legge in una nota diffusa dalla presidenza della camera bassa francese. Braun-Pivet "ha dunque deciso di sospendere, a titolo preventivo e senza pregiudizio alcuno sul seguito dell'inchiesta giudiziaria, i diritti d'accesso di quest'ultimo", si precisa nella nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Quentin Deranque, il giovane militante nazionalista, è stato ucciso a Lione venerdì scorso durante una violenta aggressione, e il suo nome compare tra le persone coinvolte nell'episodio.

Lione, un giovane di 23 anni di orientamento di destra è stato pugnalato mortalmente durante un'aggressione da parte di un gruppo di attivisti di sinistra.

Lione, 23enne ucciso dagli antifa. Sospeso l'assistente di un deputato di Mélenchon. Quentin come RamelliAnnunciata la sospensione del diritto d'accesso in Parlamento di Jacques-Elie Favrot, l'assistente parlamentare del deputato della France Insoumise (LFI), Raphael Arnault. Salvini: Onore al ragazzo ... msn.com

Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. «Sospettato l'assistente di un deputato di Mélenchon»Secondo i testimoni Quentin Deranque è stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di militanti di estrema sinistra. In Francia lo scontro politico è sempre più radicalizzato e la sinistra socialde ... corriere.it

Dalla Francia arriva una notizia terribile: ieri un commando della “Giovane guardia”, un collettivo di estrema sinistra già noto per la sua violenza, ha aggredito a morte il 23enne Quentin, uno degli attivisti di destra presenti all’università di Lione durante il conve - facebook.com facebook