Dal Roma a Lione uniti nella battaglia | la rete politica dietro gli antifa sotto accusa

Il nome di Roma compare nel cuore di una vicenda che coinvolge l’attivismo antifascista e la tragica morte di Quentin Deranque a Lione. La connessione tra gruppi politici italiani e gruppi antifascisti francesi si fa sempre più chiara, alimentando accuse e sospetti. Le indagini puntano a dimostrare come alcuni esponenti politici abbiano stretto legami con queste reti, alimentando tensioni tra le due sponde del Mediterraneo. Un esempio concreto: alcuni manifestanti italiani avrebbero partecipato a proteste in Francia in supporto agli antifascisti locali.

Roma, 17 feb – I legami tra una certa sinistra istituzionale italiana e l’universo dell’antifascismo militante francese oggi sotto i riflettori per la morte di Quentin Deranque non sono suggestioni polemiche. Sono fatti documentati, fotografie, targhe ufficiali, appelli firmati nero su bianco. E soprattutto sono scelte politiche che ora pretendono una risposta chiara. Il fondatore della Jeune Garde ospite d’onore a Roma. Raphaël Arnault, fondatore della Jeune Garde Antifasciste, è stato premiato il 12 ottobre 2024 a Roma con una targa recante il logo ufficiale del Comune. A consegnarla è stato Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio, esponente di Avs e figura storicamente legata ai centri sociali capitolini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Nicolás Maduro, figura centrale della politica venezuelana, è stato oggetto di accuse da parte degli Stati Uniti, che lo hanno inserito in un procedimento federale del 2020.

