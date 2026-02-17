Dal Roma a Lione uniti nella battaglia | la rete politica dietro gli antifa sotto accusa

Il nome di Roma compare nel cuore di una vicenda che coinvolge l’attivismo antifascista e la tragica morte di Quentin Deranque a Lione. La connessione tra gruppi politici italiani e gruppi antifascisti francesi si fa sempre più chiara, alimentando accuse e sospetti. Le indagini puntano a dimostrare come alcuni esponenti politici abbiano stretto legami con queste reti, alimentando tensioni tra le due sponde del Mediterraneo. Un esempio concreto: alcuni manifestanti italiani avrebbero partecipato a proteste in Francia in supporto agli antifascisti locali.

Roma, 17 feb – I legami tra una certa sinistra istituzionale italiana e l’universo dell’antifascismo militante francese oggi sotto i riflettori per la morte di Quentin Deranque non sono suggestioni polemiche. Sono fatti documentati, fotografie, targhe ufficiali, appelli firmati nero su bianco. E soprattutto sono scelte politiche che ora pretendono una risposta chiara. Il fondatore della Jeune Garde ospite d’onore a Roma. Raphaël Arnault, fondatore della Jeune Garde Antifasciste, è stato premiato il 12 ottobre 2024 a Roma con una targa recante il logo ufficiale del Comune. A consegnarla è stato Amedeo Ciaccheri, presidente dell’VIII Municipio, esponente di Avs e figura storicamente legata ai centri sociali capitolini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Dal Roma a Lione “uniti nella battaglia”: la rete politica dietro gli antifa sotto accusa Maduro sotto accusa negli Stati Uniti: dal Cartello dei Soles al processo federale di New York Da anni Nicolás Maduro si trova sotto accusa negli Stati Uniti. Maduro sotto accusa negli Stati Uniti: dal Cartello de Los Soles al processo federale di New York Nicolás Maduro, figura centrale della politica venezuelana, è stato oggetto di accuse da parte degli Stati Uniti, che lo hanno inserito in un procedimento federale del 2020. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Nettuno Di Lione Approda A Roma; Al Museo Barracco il Nettuno di Lione dai ricci bagnati; I sospettati del delitto Quentin ospiti d'onore di Avs a Roma; Una mostra nel mondo per ricordare Tibhirine. Roma, al Museo Barracco il Nettuno di Lione: un gigante di bronzo in mostra fino al 7 giugnoA Roma arriva il Nettuno di Lione: grande statua bronzea del III secolo, ritrovata nel Rodano. In mostra al Museo Barracco dal 6 febbraio al 7 giugno 2026. romait.it Il Nettuno di Lione approda a RomaRoma accoglie un ospite d’eccezione dal fascino antico e potente. Dal 6 febbraio al 7 giugno 2026, il Museo di scultura antica Giovanni ... msn.com Statua bronzea di Nettuno nella nuova sala espositiva del Museo Barracco di Roma Al Museo Barracco il Nettuno di Lione dai ricci bagnati La statua, raro esempio di bronzo delle province antiche, arriva nella Capitale grazie a uno scambio con il Lugdunum- facebook Com’è arrivato a Roma uno dei meglio conservati bronzi della Gallia romana Guardate il reel e poi venite a scoprire dal vivo "Il Nettuno di Lione al Museo Barracco" fino al 7 giugno 2026. Per orari e biglietti tutte le informazioni sono sul nostro sito museobarr x.com