Hakan ha sostenuto questa mattina una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che ha evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Inter, le condizioni di Calhanoglu. Si legge sul sito dell’ Inter: Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Il soleo: un nome abbastanza terrificante da far venire gli incubi a ogni tifoso del Napoli che dal 26 novembre al 25 febbraio 2025 vide cadere Mazzocchi, Politano, Olivera, ancora Mazzocchi e infine Anguissa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche per l’Inter l’incubo soleo, Calhanoglu ha rimediato un risentimento muscolare al soleo sinistro

