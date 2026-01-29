Non solo droni | così l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le gerarchie del  potere militare  

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro supremazia militare grazie all’intelligenza artificiale. A livello strategico e industriale, il paese si posiziona avanti rispetto agli altri. L’Ucraina diventa un campo di prova importante per le nuove tecnologie, mentre la Cina cresce lentamente, puntando su un percorso più nascosto ma efficace. La guerra in corso mostra già come le nuove armi digitali stiano cambiando le regole del gioco.

Gli Stati Uniti sono in testa a livello strategico, industriale e narrativo. L’Ucraina rappresenta un  laboratorio operativo senza precedenti, mentre la Cina continua a crescere con un approccio meno  visibile ma pragmatico. Stiamo parlando di Ia usata nella difesa. La sua presenza è reale ma non  nella forma “onnipotente” spesso raccontata. Dalla logistica alla cybersicurezza, l’ Ia sta riscrivendo le gerarchie del potere militare. Ma la  vera partita la si sta giocando nei cieli: nel 2025, più di cento Paesi utilizzavano droni militari, un  mercato che si stima supererà i 58 miliardi di dollari entro il 2030. 🔗 Leggi su It.insideover.com

