La tragedia del Salvemini | Il dolore non passa mai Ma bisogna ancora lottare

Alle 10,30 del 6 dicembre 1990, nell’aula della seconda A Periti della succursale di via Del Fanciullo 6 dell’Istituto tecnico commerciale di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, cadde un aereo militare abbandonato dal pilota a causa di un’avaria sulla pianura Padana. Oltre 80 i feriti e 12 le vittime, sui sedici studenti presenti in classe: Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi e Alessandra Venturi. Oggi quei ragazzi avrebbero 50 anni. "Mia figlia Alessandra ne avrebbe compiuti 51 il 4 gennaio prossimo", puntualizza Vittorio Gennari, uno dei genitori delle 12 vittime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia del Salvemini: "Il dolore non passa mai. Ma bisogna ancora lottare"

Trentacinque anni fa la Strage all'Istituto #Salvemini di Casalecchio di Reno (Bo), il presidente @mdepascale: "Tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità. A fianco di famiglie e associazione, perché ricordo non venga mai meno"

La tragedia del Salvemini: "Il dolore non passa mai. Ma bisogna ancora lottare" - Il papà di Alessandra Gennari, una delle 12 vittime del jet militare caduto sulla scuola "Non voglio pietà ma giustizia.

