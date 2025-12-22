Legnano (Milano), 22 dicembre 2025 – C i sono voluti dieci anni da quando questo tratto di strada è stato realizzato, ma finalmente da oggi il varco di via Liguria, passaggio sorvegliato da telecamere che mette in comunicazione il quartiere san Paolo con via Montalcini e le principali direttrici del territorio, aprirà a tutti e non solo ai mezzi di soccorso e alle poche vetture autorizzate. Terminati l’allestimento dei pannelli informativi e la posa della segnaletica nel tratto finale di via Liguria, entrerà infatti in vigore la nuova disciplina che regolerà l’accesso: il varco sarà aperto al traffico in entrambe le direzioni, a eccezione dell a fascia oraria 7-10, quando sarà percorribile solo uscendo dalla città (direzione ospedale), e della fascia 16-20, quando sarà percorribile entrando in città (direzione viale Sabotino). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Legnano, il varco di via Liguria apre per tutti: "Sciogliamo un nodo viabilistico"

