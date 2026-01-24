Firenze il ponte chiuso e le linee ferroviarie interrotte | bus sostitutivi per 24 ore difficili la diretta

Firenze affronta un fine settimana complesso, con il ponte chiuso e le linee ferroviarie interrotte. Per 24 ore, dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio, sono previsti bus sostitutivi per garantire i servizi di trasporto. Questa misura temporanea interessa diverse zone della città, richiedendo ai cittadini attenzione e pianificazione negli spostamenti. Ecco le principali informazioni sulla situazione e le alternative disponibili.

Firenze, 24 gennaio 2026 – Dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25: 24ore particolari per Firenze. Una città alle prese con i lavori della tramvia, ma adesso interessata anche da altri lavori fondamentali: quelli per la sostituzione di Ponte al Pino, l'attraversamento della ferrovia nel cuore della città, alle porte del quartiere delle Cure. Un luogo strategico per la circolazione. I lavori propedeutici alla sostituzione del ponte prevedono il blocco della circolazione ferroviaria e di quella veicolare. Per l'Alta Velocità c'è un'interruzione, tra le stazioni di Firenze di Rifredi e Campo di Marte, che viene coperta con i bus navetta.

