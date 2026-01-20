Apofenia mostra collettiva sulle espressioni facciali all’Avamposto di Firenze
Dal 31 gennaio al 14 febbraio 2026, l’Avamposto – Centro Culturale Cinque Punte di Firenze presenta
Dal 31 gennaio al 14 febbraio 2026, lo spazio culturale Avamposto – Centro Culturale Cinque Punte ospita Apofenia, una mostra collettiva che indaga il volto umano come luogo di proiezione, interpretazione e immaginazione, attraverso linguaggi pittorici e fotografici differenti.Il titolo della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
