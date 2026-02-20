Lindsey Vonn | Addio Leo tredici anni insieme non li dimenticherò mai
Lindsey Vonn ha annunciato la scomparsa del suo amato labrador, Leo, dopo tredici anni di vita condivisa. La perdita arriva pochi mesi dopo il suo grave infortunio, che ha segnato un momento difficile per l’atleta. La sciatrice ha condiviso sui social un messaggio toccante, ricordando i momenti felici trascorsi con il cane e il legame speciale che li univa. Leo era diventato parte della sua vita e della sua famiglia, lasciando un vuoto difficile da colmare.
La dipartita del labrador è arrivata poche ore dopo che Lindsey era stata sottoposta e Treviso al primo dei quattro interventi chirurgici ai quali si è dovuta sottoporre prima di tornare a casa negli Sati Uniti. «Questi sono stati giorni particolarmente duri, probabilmente i più difficili della mia vita. Non ho ancora accettato che se ne sia andato», si legge nell’inizio del lungo post scritto dalla campionessa di sci sul suo profilo Instagram. «Il giorno in cui sono caduta, lo ha fatto anche Leo. Gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni e il suo cuore non riusciva più a stare al passo con la sua mente forte.🔗 Leggi su Vanityfair.it
