L' impresa eccezionale di Lindsey Vonn vittoria in discesa libera a 41 anni | Mi sento più forte che mai

Vanityfair.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 41 anni, Lindsey Vonn conquista una vittoria in discesa libera, dimostrando una forma incredibile a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con questa vittoria, si afferma come la donna più “anziana” di sempre a trionfare in Coppa del Mondo nello sci alpino, sottolineando la sua straordinaria tenacia e determinazione.

A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'americana è stata capace di vincere la prima libera della stagione: è la più «anziana» di sempre a trionfare in Coppa del Mondo nello sci alpino. La sua ultima vittoria risaliva al 2018 prima del ritiro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l impresa eccezionale di lindsey vonn vittoria in discesa libera a 41 anni mi sento pi249 forte che mai

© Vanityfair.it - L'impresa eccezionale di Lindsey Vonn, vittoria in discesa libera a 41 anni: «Mi sento più forte che mai»

impresa eccezionale lindsey vonnL'impresa eccezionale di Lindsey Vonn, vittoria in discesa libera a 41 anni: «Mi sento più forte che mai» - A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'americana è stata capace di vincere la prima libera della stagione: è la più «anziana» di sempre a trionfare in Coppa del Mondo nello sci a ... vanityfair.it scrive

impresa eccezionale lindsey vonnImpresa di Lindsey Vonn, vince la discesa di St. Moritz - Moritz, la prima delle due in programma nella località svizzera per la coppa del mondo femminile di sci. Lo riporta ansa.it

23 giorni, il miracolo di Sofia Goggi lo speciale Sky

Video 23 giorni, il miracolo di Sofia Goggi lo speciale Sky