L' impresa eccezionale di Lindsey Vonn vittoria in discesa libera a 41 anni | Mi sento più forte che mai

A 41 anni, Lindsey Vonn conquista una vittoria in discesa libera, dimostrando una forma incredibile a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con questa vittoria, si afferma come la donna più “anziana” di sempre a trionfare in Coppa del Mondo nello sci alpino, sottolineando la sua straordinaria tenacia e determinazione.
A meno di due mesi dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'americana è stata capace di vincere la prima libera della stagione: è la più «anziana» di sempre a trionfare in Coppa del Mondo nello sci alpino. La sua ultima vittoria risaliva al 2018 prima del ritiro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
