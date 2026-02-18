Lindsey Vonn addio al suo cane Leo
Lindsey Vonn piange la perdita del suo cane Leo, scomparso dopo un lungo periodo di malattia. La sciatrice ha condiviso sui social il dolore per la perdita del fedele compagno, che le era vicino da molti anni. Leo aveva ormai 12 anni ed era spesso presente durante gli allenamenti e le pause. La Vonn si sta concentrando sulla riabilitazione, dopo l’incidente che l’ha coinvolta di recente. La sua tristezza si riflette anche nei messaggi di supporto ricevuti dai fan.
E' morto Leon il cane di Lindsey Vonn: un periodo davvero triste per la sciatrice che adesso si trova in riabilitazione dopo l'incidente Periodo sfortunato per Lindsey Vonn che dopo i terribili infortuni, è tornata a casa ed ha dovuto metabolizzare un altro duro colpo: la morte del cane. Il suo fidato Leo si è spento dopo 13 anni di fidata compagnia. Il cucciolo è morto il giorno dopo l’infortunio della giovane alle Olimpiadi Milano Cortina. In un lungo messaggio sui social, Lindsey ha affidato il suo ricordo ai social. I tanti fan che in questi giorni gli stanno mostrando affetto, adesso si sono stretti attorno al suo dolore per questa triste vicenda che l’ha colpita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
