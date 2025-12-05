Chiesti 16 anni di carcere per la corruzione a Nichelino | mazzette da 8.000 euro per la sanificazione durante la pandemia

Otto anni di carcere per Antonio Pastorelli, ex funzionario comunale a Nichelino; quattro anni di reclusione per i due presunti complici che avrebbero collaborato con lui. Sono queste le richieste di pena presentate ieri, 4 dicembre, dalla sostituta procuratrice Laura Longo della procura di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

