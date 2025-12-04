Fallimento Spal chiesti 17,6 milioni di euro | chi sono tutti i creditori della società di Tacopina

Poco più di 17,6 milioni di euro. A tanto ammonta il totale delle richieste (al momento sono 199) portate avanti dai creditori della Spal di Tacopina, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C di questa stagione. La cifra è stata messa nero su bianco lunedì 1 dicembre, con il cosiddetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Fallimento Spal, chiesti 17,6 milioni di euro: chi sono tutti i creditori della società di Tacopina

Altri contenuti sullo stesso argomento

LO STADIO INTITOLATO A "PAOLO MAZZA", di FERRARA, uno degli stadi piu'moderni d'Italia che oggi ospita il campionato d'eccellenza Emilia Romangna. Casa della ARS ET LABOR FERRARA, nata dal fallimento della vecchia Spal, e attualmente 2' in clas - facebook.com Vai su Facebook

Fallimento Spal|: Accettata proroga 15 giorni - Per la Spal, il fallimento può attendere: il giudice delegato Stefano Giusberti ha infatti accolto, alla prima udienza, la richiesta di proroga di 15 giorni presentata dai legali della nuova proprietà ... Scrive calciomercato.com

Per la Spal di Tacopina un buco da 17,6 milioni di euro - Ferrara I conti fatti finora dicono che la Spal di Joe Tacopina e Marcello Follano ha chiuso i battenti con un buco di oltre 17,6 milioni di euro. Segnala msn.com

Spal, è ufficiale il fallimento. La nuova società ripartirà dall'Eccellenza - I debiti dovrebbero superare i 10 milioni di euro La Spal è ufficialmente fallita. gazzetta.it scrive

"Spal, questo fallimento mi ha colpito molto. Ma con gli argentini si può risalire subito" - In cinque anni dalla Serie A all’Eccellenza, passando per un fallimento, neppure negli incubi peggiori l’ambiente spallino poteva immaginare un epilogo del genere. Segnala ilrestodelcarlino.it

Spal, dal baratro alla ripartenza. La salvezza, il fallimento e la luce - È una delle estati più pazze e turbolente della storia ultracentenaria della Spal, costretta a ripartire dall’Eccellenza dopo il fallimento del club di Joe Tacopina. Si legge su ilrestodelcarlino.it