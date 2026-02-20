Liguria | +14.8M€ per il trasporto pubblico Imperia riparte

La Regione Liguria ha destinato oltre 14,8 milioni di euro per migliorare il trasporto pubblico nella provincia di Imperia. Questa decisione nasce dall’esigenza di potenziare le corse e aggiornare le infrastrutture, con l’obiettivo di rendere più efficiente il servizio per i cittadini. L’investimento prevede l’acquisto di nuovi autobus e la manutenzione delle fermate. La ripresa dei collegamenti rappresenta un passo importante per la mobilità locale. La prima fase dei lavori inizierà a breve.

Liguria: Oltre 14,8 Milioni di Euro per il Trasporto Pubblico nella Provincia di Imperia. Un investimento di oltre 14,8 milioni di euro è stato stanziato dalla Regione Liguria per potenziare il trasporto pubblico locale nella provincia di Imperia. L'annuncio, giunto il 20 febbraio 2026, rappresenta un significativo impulso per un settore cruciale per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio, rispondendo a una richiesta da tempo avanzata da amministrazioni locali e utenti. Un Impegno di Squadra per il Territorio Imperiese. L'assegnazione dei fondi è il risultato di una collaborazione sinergica tra la Regione Liguria, le istituzioni locali e i rappresentanti regionali.