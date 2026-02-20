Imperiese | 14,8M€ rivoluzionano il trasporto pubblico collegando

A Imperiese, i 14,8 milioni di euro destinati al trasporto pubblico nascono dall’aumento dei fondi statali, che puntano a migliorare le linee locali. La Regione Liguria ha deciso di investire questa somma per aggiornare autobus e infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare le corse. Sono previsti nuovi mezzi più ecologici e più frequenti, per facilitare gli spostamenti dei residenti e dei turisti. La scelta di investire così tanto mira a rendere il trasporto pubblico più efficiente e attrattivo.

Liguria: Investimenti record per il trasporto pubblico nell’Imperiese, oltre 14,8 milioni di euro in arrivo. La Regione Liguria ha stanziato oltre 14,8 milioni di euro per il potenziamento del trasporto pubblico locale nella provincia di Imperia, una cifra senza precedenti che mira a migliorare la mobilità su tutto il territorio, dalla costa all’entroterra. L’iniziativa, frutto di una ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti 2025, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Giunta regionale e il Consiglio regionale e accolta con soddisfazione dal mondo politico e dalle associazioni di categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Il trasporto pubblico e la guerra tra poveri Leggi anche: "Va potenziato il trasporto pubblico alla Torraccia"