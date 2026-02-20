Sicilia | 73 posti da autista riparte il trasporto pubblico regionale

L’Azienda Siciliana Trasporti (Ast) ha aperto un concorso per 73 posti di autista, un passo importante per migliorare il servizio di trasporto pubblico regionale. La decisione nasce dalla necessità di sostituire i mezzi vecchi e aumentare le corse quotidiane, rispondendo alle esigenze di pendolari e studenti. Le selezioni sono aperte a chi possiede la patente di guida adeguata e voglia contribuire a rendere più efficienti i collegamenti tra le città siciliane. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il mese prossimo.

Sicilia: L'Ast Assunzioni 73 Autisti, un Nuovo Impulso al Trasporto Pubblico Regionale. L'Azienda Siciliana Trasporti (Ast) ha lanciato un concorso pubblico per l'assunzione di 73 autisti di autobus a tempo indeterminato, una mossa significativa per rafforzare il sistema di trasporto pubblico in Sicilia. L'iniziativa, annunciata il 20 febbraio 2026, mira a rispondere alla crescente domanda di servizi di mobilità sull'isola e a garantire un futuro più stabile e qualificato per il settore. Un'Esigenza Storica: Il Trasporto Pubblico Siciliano alla Svolta. Da tempo, il trasporto pubblico in Sicilia affronta sfide complesse, legate all'obsolescenza di parte del parco mezzi, alla necessità di migliorare l'efficienza delle reti e alla carenza di personale qualificato.