La ventiduesima giornata di Ligue 1 inizia venerdì 13 febbraio 2026 con due partite che mettono di fronte squadre di alta classifica e squadre in difficoltà. Il PSG gioca a Rennes, mentre il Monaco ospita il Nantes. Partite importanti, con obiettivi diversi, da seguire con attenzione.

La ventiduesima giornata di Ligue 1 si apre venerdì 13 febbraio 2026 con due sfide che mettono a confronto le ambizioni d’alta classifica con la disperata necessità di punti salvezza. Mentre il Paris Saint-Germain cerca di blindare il primato in una trasferta insidiosa, il Monaco torna tra le mura amiche con l’obiettivo dichiarato di rilanciarsi verso le zone europee, approfittando di un turno casalingo sulla carta favorevole. DATA PARTITA PRONOSTICO 13022026 19:00 Rennes – Paris Saint Germain Multigol 2 – 4 squadra ospite 13022026 21:05 Monaco – Nantes 1 Il primo appuntamento della serata vede il Paris Saint-Germain impegnato al Roazhon Park contro il Rennes. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Schedina Ligue 1 | Il PSG a Rennes, il Monaco ospita il Nantes

Approfondimenti su Ligue 1

Nel sabato della sedicesima giornata di Ligue 1, il Paris Saint-Germain mantiene la testa della classifica grazie agli anticipi, con successi che rafforzano la sua posizione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ligue 1

Argomenti discussi: Casa al Trocadero, ristorante di Verratti e...: la nuova vita di Immobile a Parigi (con Koleosho e Coppola); Una sola sconfitta in sei partite: l'impressionante cammino del PSG U19 nella UEFA Youth League; Totocalcio, dall'Italia alla Spagna ecco le partite in palinsesto; De Zerbi-Marsiglia, è finita. Nella notte il comunicato dell'Olympique: separazione consensuale.

Pronostico, Schedina Venerdì: tris di gare tra Serie A, Serie B e Ligue 1 a 8.40La Schedina Venerdì 30 Gennaio si dedica agli anticipi che aprono i vari turni di campionato. Pronostici e quote. assopoker.com