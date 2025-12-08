Ligue 1 | il Lens vince e resta primo il Psg insegue Marsiglia ko a Lille
Nella giornata della Ligue 1 del 8 dicembre 2025, il Lens conferma la sua leadership superando la concorrenza. Il Psg, nonostante la vittoria, resta secondo, mentre il Marsiglia subisce una sconfitta a Lille. Una giornata ricca di emozioni e cambi di classifica, che mantiene aperti i giochi per il vertice del campionato francese.
Parigi (Francia) 8 dicembre 2025 - Il Psg è a caccia del primo posto, ma anche questa giornata deve accontentarsi del secondo posto. Il Lens vince con fatica e mantiene il primato, mentre alle loro spalle il Lille batte il Marsiglia e lo aggancia al terzo posto in classifica. Si scava però il solco tra le prime quattro e le insegutrici merito di diversi risultati a sorpresa maturati nel fine settimana. L' Auxerre ritrova il successo e lascia l'ultimo posto in classifica, mentre si accorcia sensibilmente la graduatoria nel gruppo centrale. L'esito delle partite del weekend. Due partite nel venerdì sera per cominciare la giornata numero 15 di Ligue 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
