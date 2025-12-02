Il gruppo consiliare del M5s chiede chiarimenti sull' incarico conferito all' ex vicesindaco La Greca

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, hanno presentato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti in merito al conferimento dell’incarico di “Esperto del Sindaco in materia di pianificazione urbanistica e territoriale” a Paolo La Greca, ex. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

