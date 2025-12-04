Il M5S chiede chiarimenti sull’incarico all’ex vicesindaco La Greca

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’interrogazione del gruppo consiliare. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, nella foto d’apertura, hanno presentato un’ interrogazione urgente riguardante l’incarico affidato a Paolo La Greca, ex vicesindaco e assessore all’Urbanistica, dimessosi due mesi fa per “ sopravvenuti impegni accademici ”. La nomina riguarda il ruolo di “Esperto del Sindaco in materia di pianificazione urbanistica e territoriale”, e sarà al centro della prossima seduta del question time in Consiglio comunale. Temi principali dell’interrogazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

