Libia | Dabaiba al San Raffaele controlli medici in un momento

Il primo ministro libico, Abdulhamid Dabaiba, si trova al San Raffaele di Milano per alcuni esami medici. È arrivato in Italia ieri sera e si è sottoposto a controlli di routine. Dabaiba aveva bisogno di verifiche sulla salute dopo alcune settimane di affaticamento e problemi di pressione. La visita medica si svolge in un momento delicato per la Libia, mentre il paese cerca di stabilizzare il governo. La notizia ha fatto il giro delle agenzie di stampa locali.

Dabaiba al San Raffaele: il premier libico sottoposto ad accertamenti a Milano. Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, è stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli medici programmati. La notizia, giunta nella giornata di mercoledì 20 febbraio 2026, desta attenzione in un contesto politico libico particolarmente delicato e caratterizzato da una fragilità strutturale. Il ricovero non sarebbe legato a un'emergenza improvvisa, ma a verifiche preventive. Un contesto politico complesso. La Libia, come noto, è da anni teatro di instabilità politica e conflitti interni.