Il premieri della Libia Dabaiba ricoverato al San Raffaele
Abdulhamid Dabaiba, primo ministro della Libia, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver accusato problemi di salute durante una visita ufficiale. Il leader libico si è sottoposto a controlli medici dopo aver manifestato un malore improvviso. La decisione di trasferirlo in Italia ha suscitato attenzione tra i media e i collaboratori. Il suo stato di salute resta sotto osservazione, mentre si attende un aggiornamento ufficiale.
È ricoverato al San Raffaele di Milano il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdulhamid Dabaiba. Il ricovero sarebbe legato non a un'emergenza, ma a controlli e accertamenti programmati in precedenza. A gennaio, il premier era stato ricoverato a Misurata, sua città natale, dopo un malessere; aveva dichiarato di essere in buone condizioni di salute. Classe 1959, Dabaiba è alla guida dell'esecutivo di unità nazionale a partire dal 2021, mentre in Libia il contesto politico è estremamente frammentato. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it
