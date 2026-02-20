Il premier libico Dabaiba ricoverato al San Raffaele di Milano

Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo di unità nazionale libico, è stato ricoverato ieri all’Ospedale San Raffaele di Milano. La sua visita si è resa necessaria a causa di un problema di salute imprevisto, che ha richiesto un intervento tempestivo. Il politico è stato trasportato in Italia durante il fine settimana, mentre si attendevano aggiornamenti sulle sue condizioni. La presenza di Dabaiba in Italia ha attirato l’attenzione di media e diplomatici.

Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Abdulhamid Dabaiba, è ricoverato da ieri presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. Lo apprende l'agenzia Nova secondo cui il ricovero sarebbe legato a controlli e «accertamenti clinici programmati» e non a un'emergenza sanitaria. Ieri canali locali e sui social avevano diffuso notizie non confermate su un presunto ricovero in terapia intensiva, con trasferimento all'estero. Tra queste, la pagina Facebook "Libya 24" che parlava di «improvvisa indisposizione» dopo l'iftar (il pasto che rompe il digiuno durante il mese di Ramadan).