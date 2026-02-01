Autodifesa e consapevolezza al Marie Curie lezioni speciali con i maestri del Budokan

Le palestre del Marie Curie di Savignano sono diventate un laboratorio di autodifesa e crescita personale. A gennaio, gli studenti hanno partecipato a lezioni speciali con maestri del Budokan, che hanno insegnato tecniche utili per sentirsi più sicuri e consapevoli in ogni situazione.

Durante le ore di scienze motorie, gli studenti hanno partecipato a un ciclo di lezioni di autodifesa tenute dai maestri del Budokan San Mauro Pascoli, Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi Le palestre del Marie Curie di Savignano si sono trasformate a gennaio in un vero e proprio laboratorio di sicurezza e crescita personale. Durante le ore di scienze motorie, gli studenti hanno partecipato a un ciclo di lezioni di autodifesa tenute dai maestri del Budokan San Mauro Pascoli, Daniele Arcangeli e Andrea Silenzi. Nonostante il tempo a disposizione fosse limitato, il progetto è riuscito a trasmettere i principi fondamentali della difesa personale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Marie Curie Savignano

Giacomo Casanova di Longiano ha portato il suo prototipo di monoruota alla Fiera Motor Bike Expo di Verona.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marie Curie Savignano

Argomenti discussi: La tua forza interiore: autodifesa e autostima; Difesa personale e consapevolezza: a Oristano un seminario gratuito contro la violenza di genere; Più sicurezza e consapevolezza: torna a Leini il corso gratuito di difesa personale femminile Donne in difesa; Cave, da Mai più sole al corso gratuito di autodifesa con Marco Sfera.

L’autodifesa parte dai dirittiPrenderà il via il 3 febbraio il corso gratuito di autodifesa femminile Io mi difendo da sola, un'iniziativa pensata per rafforzare sicurezza e consapevolezza delle donne nel territorio. polesine24.it

A Subbiano al via il corso gratuito di autodifesa per le donneIl corso inizia il 29 gennaio e proseguirà nei giorni 5, 12, 19 febbraio, si svolgerà presso la palestra della scuola elementare ... msn.com

Una risposta che ha fatto la storia, quella di Marie Curie: oltre alla fisica, alla chimica e alla matematica, ci può insegnare che anche le parole giuste in risposta alle affermazioni più banali, possono scuotere le menti e le coscienze. - facebook.com facebook