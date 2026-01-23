La Spezia assente alla premiazione del concorso del Giorno della Memoria Il Presidente | I docenti del Chiodo non se la sono sentita un abbraccio virtuale

Durante l’assemblea del Consiglio Regionale in occasione del Giorno della Memoria, sono stati consegnati i riconoscimenti agli studenti vincitori della 18ª edizione del concorso. Tuttavia, La Spezia non era presente alla premiazione, poiché i docenti del Chiodo non si sono sentiti di partecipare. Il presidente ha inviato un abbraccio virtuale, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo.

Durante l'assemblea solenne in Consiglio Regionale, in occasione del Giorno della Memoria, sono stati assegnati i riconoscimenti agli studenti vincitori della 18ª edizione del concorso "27 gennaio: Giorno della Memoria". Non tutti, però, hanno potuto essere presenti. Dieci diplomi sono rimasti sul tavolo. A spiegarne il motivo è stato il presidente del Consiglio Regionale, Stefano Balleari: "Qui ci sono 10 diplomi che avrebbero dovuto ritirare gli studenti dell'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Gli insegnanti non se la sono sentita proprio nella giornata concomitante al funerale del loro compagno di scuola.

