Caso Epstein giornalisti alla tenuta di Sandringham dopo il rilascio dell' ex principe Andrea

Dopo il rilascio dell’ex principe Andrea, i giornalisti si sono radunati davanti alla tenuta di Sandringham. Andrea è stato trattenuto in custodia per quasi 11 ore con l’accusa di aver avuto un comportamento scorretto collegato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Le immagini mostrano i cronisti che cercano di ottenere dichiarazioni e dettagli sulla vicenda. La scena si ripete davanti alla residenza reale, mentre l’interesse pubblico cresce. La situazione rimane molto tesa e sotto i riflettori.

Le immagini dei giornalisti radunati fuori dalla tenuta di Sandringham, il giorno dopo che l'ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor, è stato trattenuto in custodia per quasi 11 ore con l'accusa di cattiva condotta nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche in relazione alla sua amicizia con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali.