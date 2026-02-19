Epstein Files arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten Il premier Keir Starmer | Nessuno è al di sopra della legge

L’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten, coinvolto nello scandalo Epstein Files, è stato arrestato dalla polizia britannica a causa delle accuse legate a un’indagine su abusi e traffico di minori. La notizia è stata confermata poco fa e l’arresto si è verificato in una residenza di Londra. Il premier Keir Starmer ha commentato che “nessuno è al di sopra della legge”, sottolineando l’importanza di rispettare le procedure giudiziarie. L’arresto rappresenta un nuovo capitolo in un caso che ha già scosso l’opinione pubblica.

L’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten, fratello minore di re Carlo III, è stato arrestato poche ore fa dalla polizia del Regno Unito. L’operazione delle forze dell’ordine scaturisce da ciò che è emerso dall’analisi dei cosiddetti Epstein Files. Ovvero la documentazione riguardante il finanziere statunitense accusato di pedofilia e traffico sessuale Jeffrey Epstein, deceduto in carcere. Epstein Files, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Il premier Keir Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge” (ANSA FOTO) – Notizie.com Stando alle prime indiscrezioni provenienti da oltremanica, l’accusa mossa sarebbe di abuso d’ufficio. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Epstein Files, arrestato l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Il premier Keir Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge” Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoIl principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati. Epstein Files, l’ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoL’ex principe Andrew Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham per aver usato il suo ruolo pubblico in modo scorretto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Jeffrey Epstein, la storia del finanziere pedofilo e i file sul caso; L’archivio del potere: Jeffrey Epstein e la fabbrica dei ricatti; Epstein files: si dimette la top lawyer di Goldman Sachs, Kathy Ruemmler; Caso Epstein, Starmer barcolla ma non molla. Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: Nessuno è al di sopra della leggeClamoroso sviluppo dello scandalo nella casa reale britannica. La polizia è intervenuta stamattina nella tenuta di Sandringham. Re Carlo aveva dato piena ... huffingtonpost.it Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoAndrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham con l’accusa di abuso di potere in pubblico ufficio, nell’ambito di ... fanpage.it Arrestato l'ex principe Andrea per gli Epstein files. Starmer: “Nessuno è al di sopra della legge” (di A. Marrocco) x.com Epstein files: C’è anche l’Italia nei documenti desecretati che fanno tremare il mondo. Numerosi i viaggi in città italiane del finanziere pedofilo. Voli e alberghi a #Milano pagati a modelle da un agente suo collaboratore, poi suicida in carcere. Qualcuno ha avut facebook