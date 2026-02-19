Epstein Files il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato
Il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati. L’arresto arriva nel quadro di un’indagine sulle attività di Jeffrey Epstein, coinvolto in scandali di natura sessuale. Secondo le fonti, alcune prove indicano che il principe avrebbe avuto accesso a informazioni riservate e le avrebbe utilizzate indebitamente. La notizia ha suscitato grande scalpore nel Regno Unito, dove il reale si trova sotto osservazione. La domanda ora è come si svilupperanno le indagini.
La principessa Eugenie avrebbe deciso di non parlare più a suo padre, Andrea Mountbatten-Windsor, travolto dallo scandalo Epstein e sempre più isolatoSecondo alcune fonti, la principessa Eugenie avrebbe scelto di interrompere ogni forma di comunicazione con il padre, Andrea Mountbatten-Windsor, coinvolto nello scandalo Epstein.
Prince Andrew has been reported to the British police over new allegations.
