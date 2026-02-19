Epstein Files l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato

L’ex principe Andrew Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham per aver usato il suo ruolo pubblico in modo scorretto. La causa dell’arresto è legata a un’indagine sui documenti riservati che avrebbe consegnato a Jeffrey Epstein. Secondo le fonti, l’arresto è stato deciso dopo una perquisizione nella sua residenza, dove sono stati trovati alcuni materiali sospetti. La vicenda si collega a un’inchiesta più ampia sui rapporti tra membri della famiglia reale e Epstein, che continua a far discutere.

