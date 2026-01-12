A Bibbiena, le aliquote comunali aumentano, determinando maggiori spese per le famiglie, come fino a 240 euro in più annuali per la mensa scolastica. Tuttavia, i fondi raccolti sembrano rimanere in gran parte inattivi, senza interventi evidenti per migliorare servizi o infrastrutture. La situazione evidenzia come le scelte fiscali possano incidere sulle tasche dei cittadini senza un corrispettivo diretto in benefici concreti.

Più costi per le famiglie, fino a 240 euro in più l’anno per la mensa, mentre quasi un milione resta fermo nei bilanci A Bibbiena si paga di più, ma si vede poco. È questo il succo che esce dal Bilancio di previsione e dal Documento Unico di Programmazione discussi nell’ultimo Consiglio comunale del 22 dicembre, provvedimenti bocciati senza mezzi termini dal gruppo di opposizione Lista di Comunità. Il caso più lampante è quello della mensa scolastica. Con le nuove tariffe approvate dalla maggioranza, per molte famiglie il conto finale può salire fino a 240 euro in più all’anno per ogni figlio. Un aumento pesante, che colpisce un servizio essenziale proprio in un territorio dove i redditi non sono certo dorati. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bibbiena, si alzano le tasse e si stringe la cinghia: il Comune fa cassa e rimanda i problemi

Leggi anche: Raccolta differenziata, "il Comune fa cassa con le multe sulla spazzatura"

Leggi anche: Tasse non pagate e conti correnti pignorati, così il Comune di Agrigento ha deciso fare cassa: ecco cosa fare