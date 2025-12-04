Furti in abitazione a San Giuliano Terme il sindaco | Chiediamo più controlli e un quadro preciso della situazione

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato una formale richiesta di informazioni e intervento alla Prefettura di Pisa, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri, in merito al recente episodio di furto avvenuto in via Scarlatti. In quel caso la padrona di casa si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Furti in abitazione a San Giuliano Terme, il sindaco: "Chiediamo più controlli e un quadro preciso della situazione"

Scopri altri approfondimenti

Nuovo ordine di carcerazione per il 32enne già arrestato nell’operazione AMG. Ricostruita una lunga serie di furti in abitazione tra Pordenone, Udine e Venezia: 15 colpi, 2 ricettazioni e un raid notturno con i proprietari in casa #CronacaFVG #Furti #Carabi - facebook.com Vai su Facebook

Furti in serie a San Giuliano e nelle frazioni, il sindaco Cecchelli scrive alla prefettura - Dopo il recente episodio avvenuto in via Scarlatti, dove una residente si è trovata faccia a faccia con i ladri che hanno poi chiuso la porta dall’interno impedendole di rientrare ... Come scrive msn.com

San Giuliano: appartamento in fiamme, una pensionata finisce in ospedale - PAURA IN VIA CAVOUR Tutto sarebbe cominciato con una pentola dimenticata sul fuoco ... Si legge su ilcittadino.it

San Giuliano di Puglia - La zona da settimane è nel mirino dei malviventi ... Da primonumero.it

Impennata di furti in abitazione, il caso in Toscana. Sono qui le province più colpite d’Italia - Tra le più bersagliate d’Italia ci sono Pisa, Firenze e Lucca. Lo riporta lanazione.it