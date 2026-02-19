Shoah | insulti a Segre dagli hater lettere di scuse e risarcimenti

Il nome di Liliana Segre torna al centro dell’attenzione dopo che alcuni utenti hanno rivolto insulti sui social, portando la senatrice a vita a chiedere aiuto alla Procura di Milano nel 2022. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale contro chi ha minacciato e insultato pubblicamente Segre, nota testimone della Shoah. Durante l’udienza preliminare, sono stati ascoltati i primi testimoni e sono state presentate lettere di scuse e richieste di risarcimento da parte di alcuni haters. La prossima fase del processo è prevista a breve.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Al via la prima udienza predibattimentale nei confronti di presunti odiatori della senatrice a vita Liliana Segre che nell'autunno del 2022 si era rivolta alla Procura di Milano per fermare gli insulti online. Davanti alla giudice della sesta sezione penale del Tribunale di Milano Francesca Ghezzi sono otto le persone imputate: per tre è stato dichiarato il "non doversi procedere" per remissione di querela, perché hanno già risarcito e si sono scusati. Un imputato ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, mentre gli altri quattro - accusati di diffamazione aggravata dall'istigazione all'odio razziale - hanno chiesto di essere ammessi all'istituto della messa alla prova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

