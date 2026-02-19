Insulti via social a Liliana Segre | dagli hater scuse risarcimenti e richieste di fare lavori di pubblica utilità
Il caso di insulti a Liliana Segre sui social ha portato alcuni haters a chiedere scuse e risarcimenti, dopo aver ricevuto accuse di diffamazione aggravata dall’odio razziale. La senatrice a vita ha ricevuto messaggi offensivi e minacce online, che hanno suscitato reazioni immediate. Alcuni degli autori degli insulti hanno deciso di abbandonare il procedimento giudiziario o di chiedere di svolgere lavori di pubblica utilità. La vicenda continua a far discutere sulla responsabilità nelle comunicazioni digitali.
Milano, 19 febbraio 2026 – Alcuni hater, accusati di diffamazione aggravata dall'odio razziale per insulti via social alla senatrice a vita Liliana Segre, sono già usciti dal procedimento o puntano ad ottenere la messa alla prova per chiudere il loro capitolo giudiziario. Nel corso dell’udienza pre-dibattimentale di oggi a Milano, sono emerse lettere di scuse, risarcimenti già versati alla Fondazione Memoriale della Shoah, altre proposte di versamenti di somme, dai 500 fino ai duemila euro, e di lavori di pubblica utilità. Liliana Segre, 94 anni, mentre entra in Vaticano per un summit sui diritti dei bambini In tre hanno versato risarcimento e si sono scusati . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
