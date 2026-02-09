Olimpiadi Milano Cortina 2026 rotte medaglie di Breezy Johnson Alysa Liu e Lucia Dalmasso difetto nel laccio a cui si aggancia disco - VIDEO

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, alcune medaglie sono cadute a terra. Breezy Johnson, Alysa Liu e Lucia Dalmasso hanno perso le loro medaglie durante le premiazioni. Le prime analisi indicano che il problema potrebbe essere nel laccio a cui si aggancia il disco, considerato poco stabile o difettoso. Il distacco del disco metallico ha causato disagi e ha fatto salire la tensione tra gli atleti e gli organizzatori. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti, mentre si cercano ancora risposte ufficiali.

Secondo le prime ricostruzioni, il problema sarebbe legato proprio al laccetto, ritenuto non abbastanza stabile e forse affetto da un difetto di fabbrica, che causerebbe il distacco del disco metallico Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono rotte alcune medaglie conquistate dalle atlet.

